Evlerinde giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
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Evlerinde giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar

Evlerinde giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
07.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:55

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi. 

GEÇ SAATE KADAR TELEVİZYON İZLİYORLAREşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve bu nedenle zor günler yaşadıklarını söyleyen Sanya Ataş, yakınlarının ve komşularını verdiği destekle yaşadıklarını belirtti. Ataş, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

11 yaşındaki Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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