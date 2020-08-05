Evlerden ziynet eşyası ve para çalan kişi yakalandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
05.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:52
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı ve Hamitler mahallelerinde 5 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti.
Zanlı, ikametinde çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA