Evlerde terapi zamanı

Yeni yılın gelmesi ile birlikte yaşam alanlarımızda öne çıkan trendler de belli oldu. Öne çıkan en önemli detay ise 2020' nin evleri adeta terapi merkezi gibi insanların huzur ve dinginlik aradığı bir mekana dönüşüyor.

Hem ailemiz hem de arkadaşlarımızla vakit geçirip saatlerimizi harcadığımız evlerimiz, yaşam stilimizin de bir parçasını oluşturuyor. Yaşam alanlarımız ve iş yerlerimizde sürekli bizim gibi yenileniyor. Her yıl yeni bir trend akımı başlıyor. Bu kapsamda mekânlara yapacağımız taze dokunuşlar ise bizleri monotonluktan uzak tutarak, şıklığı ön plana çıkaracağını söyleyen mimar Esra Kestirengöz, 2020 ev dekarasyonu hakkında önemli bilgiler verdi.

GOLD ÇAĞI BAŞLIYOR, ADA ÇAYI FERAHLIĞI ESİYOR

Vakit geçirdiğimiz enerjisi ile de bizleri en çok etkileyen alanlarda renkler önemli bir detay. Pantone de yılın rengini blue 19-4052 olarak seçildi. Ayrıca griler ve adaçayı yeşili de öne çıkan renkler arasında yer alıyor. Doğaya karşı özlemin en net örnekleri ise evlerimizde hissediliyor. Bu yıl da çicek desenleri kumaş stillerinden yatak örtülerine kadar birçok alanda öne çıkarken, ada çayı ferahlığı da mekanlarda hissedilecek. Ayrıca gold cağı başlarken detaylarda rose ve bakır rengi yerine pirinç ve krom renkleri öne çıkacak.

UFAK DOKUNUŞLARLA GÜNCELLİĞİ YAKALAYIN

2020 evlerinde ve iş yerlerinde insanların gözlerini yormayacak, huzur dolu ve yorgunluklarını atacakları tasarımların başı çektiğini söyleyen Kestirengöz, " Dekarasyonlar ve tasarımlarımızda aşırı derecede ışıltılı renkler değil de mat ve sade olanlarından tercih edilmelidir. Ayrıca çok önemli bir husus daha var. Elbette her sene değişen trendlere uyum sağlamak demek tüm mobilyalarınızı ve yasam alanlarimizin dizaynını her sene değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Zaten dekorasyon trendleri de her sezon dramatik bir şekilde eskiyerek değişmiyor. Küçük ufak dokunuşlar yaparak güncelliği yakalayabilirsiniz. İnşaatlarda ise çevre dostu yöntemler daha da önem kazanıyor. Daha yeşil ve doğa dostu bir tasarım trendi göreceğiz. Müteahhitlerde giderek daha sürdürülebilir, dayanıklı malzeme ve ekipmanlara geçiş yapıyor. " ifadelerini kullandı.

