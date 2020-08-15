Evlenme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı ADANA'da kendisini 'polis' olarak tanıtıp, evlenme vaadiyle Zübeyde K'nin (35) 11,5 gram altın ve 11 bin lira parasını alarak dolandırdığı öne sürülen Murat A. (37), polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da kendisini 'polis' olarak tanıtıp, evlenme vaadiyle Zübeyde K'nin (35) 11,5 gram altın ve 11 bin lira parasını alarak dolandırdığı öne sürülen Murat A. (37), polisin operasyonuyla yakalandı.

Ev kadını Zübeyde K., yaklaşık 2 ay önce kent merkezinde tanıştığı Murat A. ile ilişki yaşamaya başladı. Kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen Murat A., Zübeyde K.'yi iş bulma ve evlenme vaadiyle kandırdı. Zübeyde K.'ye, ev alacağını ve evleneceğini söyleyen Murat A., kadından para ve altın istedi. Murat A., bu bahaneyle Zübeyde K.'den 11,5 gram altın ve 11 bin lira para aldı. Bir süre sonra çift tartışmaya başlayınca Murat A., ayrılmak istediğini söyledi. Zübeyde K., bu zamana kadar verdiği altın ve paraları geri istedi. Bunun üzerine Murat A., Zübeyde K.'yi uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen Zübeyde K.,şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 13 Ağustos günü Murat A.'yı merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde buluşmaya çağıran Zübeyde K. ile birlikte olay yerine giden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen Murat A.'nın 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA