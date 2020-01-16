Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.
EVLENME TEKLİFİ REDDEDİLİNCE BUNALIMA GİRDİ
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Harmanlı köyü yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş, sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi.
TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Haber Videosu: Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
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herşeyde bir hayır vardır intahar etmek kendine ailene bir kız için çok yazıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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paşam benim yazık etmissin kendineCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Yazık. Bir kaç yıl sonra o kız başkası ile evlenecek. Hatta benim için biri kendini öldürdü diye hava atacak. Ben defalarca red edildim. Şuan birbirimizi görsek tanımayız. Keşke benim gibi zamana bırakabilseydin.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Harita mühendisi, ALLAH cc ailene sabır sanada rahmet eylesin. ne yaptın kardeşim değermiydi be. sizin gibi gençlere ülkenin ihtiyacı varken bir anlık bunalım, anlık ve dönüşü yok.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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seni reddeden biri için intihar etmek değer mi?Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin ailesi üzgündür, gariban ise kurtulmuşCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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DEYMEZ YASAMAK GÖZEL BE KARDESCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin bi kız için değermi be delikanlıCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Ah be kardes degdi mi canina kiydigina. . Keske daha akli selim düsünebilseydin. Allah taksiratini affetsinCevap Yaz 10 Yayından Kaldır