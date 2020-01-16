Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
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Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

16.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:15
Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

'ın ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

EVLENME TEKLİFİ REDDEDİLİNCE BUNALIMA GİRDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi köyü yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş, sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi.

TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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: Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
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