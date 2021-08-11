Evlat nöbetindeki babanın oturduğu evi yakmaya kalkıştılar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın'ın oturduğu evin arka kısmı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın'ın oturduğu evin arka kısmı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangın eve ulaşmadan söndürülürken, baba Aydın, "Ben HDP önünde nöbet tuttuğum günden bu yana bunlar bizi rahat bırakmıyorlar. Biz bu HDP'den tek isteğimiz çocuklarımızdır" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın'ın Sur ilçesi Alipaşa Mahallesinde oturduğu evin arka kısmı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, Aydın ile birlikte yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

"Biz durumu fark etmeseydik evim tamamen yanacaktı"

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "Bundan yaklaşık yarım saat önce evimi yakmaya çalıştılar. Biz durumu fark etmeseydik evim tamamen yanacaktı ve büyük bir faciaya neden olacaktı. Ben HDP önünde nöbet tuttuğum günden bu yana bunlar bizi rahat bırakmıyorlar. Biz bu HDP'den tek isteğimiz çocuklarımızdır. Ama maalesef görüyorsunuz vicdansızlar, kalleşler görüyorsunuz komple yaktılar. Allah razı olsun komşularım bana destek verdiler ve ateşi söndürdük. Her hangi bir faciaya neden olmadan kontrol altına aldık. Ben sonuna kadar mücadelemi vereceğim ve HDP'nin önünden kalkmayacağım. Ben HDP'den çocuğumu istiyorum. Benim çocuğumu nasıl dağa götürmüşler ise öylede getirsinler ve sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı