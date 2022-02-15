Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına ziyaret (2)

VALİ DEMİRTAŞ, GARA ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya'yı ziyaret etti. Vali Demirtaş, şehidin ismini yaşatmak için yapılan bir okula isminin verildiğini ve yine şehidin ismini vermek üzere bir park yapacaklarını söyledi.

Şehit Vedat Kaya'nın ismini taşıyacak parkın da yapımına başlamak için ihale çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "24 dekar büyüklüğünde Vedat Kaya kardeşimizin ismini vereceğimiz bir park yapacağız. Aynı zamanda evine yakın bir yerde yapacağız" dedi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,