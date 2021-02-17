Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin ailesine taziye ziyareti

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kendileri gibi evlat nöbetinde olan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memur Vedat Kaya'nın ailesini ziyaret etti. 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, kararlı mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Bunu iyi bilsinler ki anneler yıkılmadı, anneler ayakta, daha azimli ve daha kararlı bir şekilde size doğru yürüyecekler" dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemlerini 534'üncü günde sürdüren ailelerden bazıları, kendileri gibi evlat nöbetinde olan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polisi memuru Vedat Kaya'nın Mardin'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, kararlı mücadelelerine devam edeceklerini ifade ederek, "PKK yine kalleş yüzünü gösterdi. Bunu iyi bilsinler ki, bu anneler PKK'yı yeryüzünden silecek. Allah şahidimiz olsun ki, bu şehitlerimizin intikamını da almadan biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir evlat değil bin evlat da bu yolda feda etsek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu iyi bilsinler ki anneler yıkılmadı, anneler ayakta, daha azimli ve daha kararlı bir şekilde size doğru yürüyecekler. Annemizin acısını paylaşmaya geldik. İki kız çocuğum var. Beni onlarla tehdit ediyorlar. Hiçbir şeyinizden korkmuyorum. İki kız çocuğum değil, ben ve eşim de bu yolda can vermeye hazırız" dedi.'YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ, BİR DAHA EVLATLAR ÖLMEYECEK'Rauf Biçer de defalarca PKK ve HDP yandaşları tarafından tehdit edildiklerini dile getirerek, "Biz geri adım atmadık. Bugün 13 şehidimiz var ve biz bu şehitlere söz verdik. Allah'ın izniyle biz bunların intikamını almadan biz bu eylemden asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman eylemimizi sonlandırmayacağız. Allah'ın izniyle bu PKK ve HDP'yi yeryüzünden sileceğiz. Bir daha evlatlar ölmeyecek ve bir daha şehit vermeyeceğiz. Ben dağda olan bütün evlatlarımıza da sesleniyorum. Siz bu PKK'nın kirli oyunlarını görüyorsunuz. Derhal kaçın, gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu yol doğru yol değil. 13 kardeşinizi vahşice katledip şehit ettiler. Siz bunu görmüyor musunuz?" diye konuştu.'KİMSE BİZİ YILDIRAMAZ'

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, "Vatan sağ olsun, Bayrak sağ olsun, Devlet sağ olsun, daima devletimizin yanındayız. Kimsenin şüphesi olmasın. Kimse bizi yıldıramaz. Onları hiç tanımıyoruz, onlara destek verenleri de tanımıyoruz. Beni o Belçika'dan, Almanya'dan, Amerika'dan arayanları ben takmıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı