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Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: "HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba:

Son dakika gündem haberi: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Ömer Tokay, "Getirsinler çocuğumu bana versinler, HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 753. gününde de sürüyor. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "3 yıla girdik, Özgür Yurttaş Derneği piknik amaçlı 14 yaşındaki çocuğumu aldı götürdü. 10 yıldır götürmüş, şu an 24 yaşında. Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Eğer ölmüş ise cenazesini versinler, getirsinler çocuğumu bana versinler, HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış. Oğlum sesimi duyuyorsan gel. 32 arkadaşın geldi, ailesiyle birlikte, sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aileler gelsin çocuklarını onlardan istesin. Çocukları dağa gitmiş, çocuklarını isteyenler var, gelip destek olsunlar. Aileler gelip çocuklarını HDP ve PKK'dan istesinler" dedi.

(Murat Başal-İHA)

Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış

Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış

Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış

Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Evlat hasreti çeken baba: 'HDP ve PKK çocuğumu Amerika'nın askeri yapmış' - Haberler
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