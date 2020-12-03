Eviva Yaşam mağdurları evlerine kavuştu

Bulut İnşaat tarafından uzun süredir yapımı tamamlanmayan ve yüzlerce mağdur oluşturan projeyi devir alan Hayatpark Gayrimenkul A.Ş mağdur ailelerin mağduriyetini gidererek inşaat ve tapularını teslim etti. Mağdur ve ailelerinin katımıyla gerçekleşen törende inşaatın önemli bir kısmının bitirilmesine istinaden yemek dağıtımı ve konuşmalar yapıldı.

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2870 Ada, 22 numaralı parselde inşaatına başlanan Eviva Yaşam Merkezi adıyla maruf projeden konut satın alan mağdurların haklarını korumak maksadıyla, 01 Kasım 2016 tarihinde, "EVİVA Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği" kurulmuş olup Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. ile dernek arasında "Protokol ve Taahhütname" imzalanmış, Eviva Yaşam Merkezi projesinin adı değiştirilerek Hayakpark 4 Elite House olmuştur. Anılan protokol ve taahhütname gereğince yüklenici firma tarafından yapı ruhsatı alınmış, kat irtifakı kurularak inşaata başlanmış, 430 dernek üyesine tapu belgeleri verilmiş ve halen de verilmeye devam edilmektedir.

Tören ile teslim edilen tapularını alan mağdurlar adına konuşan Eviva Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği başkanı Metin Gümüş: "Medet ANLİ ve şirketi Hayatpark Gayrimenkul A.Ş sayesinde tapularımıza kavuştuk. Parçalanmış ailelerimiz kurtuldu ve hepimiz rahat bir nefes aldık. 10 yıldır süren hukuk mücadelemiz devam ediyor.

Hukuk mücadelemiz devam ederken Medet Bey'in bir karşılık beklemeden bizlere el uzatması onun gönlünün de zenginliğini gösterdi bize.Hayırsever bir iş insanı olan Medet ANLİ aynı zamanda yıllardır bitirilemeyen inşaatın 1 yıl gibi kısa bir sürede, büyük bir kısmını bitirerek 10 yıllık beklentilerimizi de hızlıca karşıladı." Yine Eviva Yaşam Merkezinde Ev Alanlar Mağdur Derneği üyelerinden Halil ATEŞ ise "Ben 30 yıllık emeğimi 2011 yılında Bulut İnşaat'tan iki adet daire alarak harcadım, çok çile çektim, ailemle aram bozuldu, yuvam dağıldı. Ama sağ olsun Allah razı olsun Medet ANLİ, 2 yıl önce tapularımızı verdi. Mağduriyetimizi giderdi. 30 yıllık emeğimi, kazancımı Bulut İnşaat'a verdim ama o bana hiçbir şey vermedi. Sadece vaatler verdi. Ama Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. bana tapumu verdi, ben gerçekten çok memnunum Allah razı olsun." İfadelerini kullandı.

Hayat Park 4 Elite House isimli proje, Beylikdüzü bölgesinde yeşil alanın çevrelediği 5 blokta, önü kapanmayacak şehir manzaralı 3+1, bahçe ve teras seçenekli 2+1 ve y ine bahçe ve teras seçenekli 1+1 dairelerden oluşmaktadır. 1280 bağımsız bölümden oluşan proje, yüzlerce mağdur tüketicinin haklarının korunması amacıyla hayırsever bir iş insanı olan Medet ANLİ ve yönetimindeki şirket olan Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. tarafından kısa sürede tamamlanması ile bu alanda da önemli bir yere sahip olup bölgede tanınmaktadır.