Dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti
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Dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

19.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:41

Bursa'da dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen 50 yaşındaki Süheyla Ata, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı. Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı haber alan Süheyla Ata'nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.

Dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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