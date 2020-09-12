Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü Elazığ'da bir şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlisinin üzerine evinin camından tüfekle ateş açtı. Olay sırasında husumetlisinin eşini öldüren saldırgan kayıplara karıştı.

Elazığ'da bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü. Cinayet sonrası evden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

EVİNİN CAMINDAN ATEŞ AÇTI

Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B. daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çiftine, kendi evinin camından av tüfeği ile ateş etti. Olayda Havva Bakırdal ağır yaralandı. Yaralı, sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakırdal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Şevket B'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA