Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü

Elazığ'da bir şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan husumetlisinin üzerine evinin camından tüfekle ateş açtı. Olay sırasında husumetlisinin eşini öldüren saldırgan kayıplara karıştı.

Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü
12.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:02

Elazığ'da bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü. Cinayet sonrası evden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

EVİNİN CAMINDAN ATEŞ AÇTI

Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B. daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çiftine, kendi evinin camından av tüfeği ile ateş etti. Olayda Havva Bakırdal ağır yaralandı. Yaralı, sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakırdal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Şüpheli Şevket B'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mesut Barzani Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Hadise Erol Evgin Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sabah İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:01:56. #1.15#
title