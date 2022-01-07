EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ YANDI - Haberler
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EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyaret ettikten sonra evine dönen Rıdvan K, otomobili park ettikten sonra araç yanmaya başladı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyaret ettikten sonra evine dönen Rıdvan K, otomobili park ettikten sonra araç yanmaya başladı. İtfaiye yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay dün gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi 6082 Sokak üzerinde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yakınlarını ziyaret ederek eve dönen Rıdvan K, 41 RK 606 plakalı otomobili evinin önündeki sokağa park etti. Bagajdaki eşya ve bebek arabasını almak için araçtan inen Rıdvan K., arka koltuk kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Aile otomobilden uzaklaşırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Aracın elektrik kontağı sonucu yandığı tahmin edilirken, inceleme başlatıldı.

EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ YANDI

EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ YANDI

EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ OTOMOBİLİ YANDI

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