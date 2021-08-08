Son dakika haber | Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Adana'da kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülen şahıs, tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülen şahıs, tabancayla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim Hurlu (40), bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Hurlu, başına ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hurlu, kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı koşan yakınları, Hurlu'yu kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hurlu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan iki çocuk babası Hurlu, bugün Buruk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Son dakika haber | Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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