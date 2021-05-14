Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kasığından vurularak ağır yaralandı.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kasığından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.A, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, N.A'ya tabanca ile üç el ateş açıp yaraladıktan sonra taksiye binerek kaçtı. N.A ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığından yaralanan N.A'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor. - ADANA

Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Evinin önünde saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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