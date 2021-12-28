Evinin koltuğunda televizyon izleyen kadın, ayaklarının altında geçen 1,5 metrelik kertenkele nedeniyle dehşete düştü

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yaşayan ailenin evinde ürküten bir olay meydana geldi. Aile üyelerinin hemen hemen hepsinin evde olduğu sırada içeri giren 1,5 metre boyundaki dev kertenkele, büyük paniğe neden oldu.

KOLTUKTA TELEVİZYON İZLİYORDU

Kertenkelenin eve girdiği sırada, ailenin büyükannesi de koltukta sakince televizyon izliyordu. Ancak dev hayvanın ayaklarının altından geçtiğini anlayan kadın, büyük bir panikle yerinden sıçradı.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Evin diğer üyeleri, yaşlı kadının büyük korku yaşadığını görünce yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak yaşlı kadının yaşadığı korku nedeniyle bir süre kendine gelemediği görüldü.

DIŞARI ÇIKARKEN NET GÖRÜNTÜLENDİ

Dev kertenkele, evden çıktığı sırada da güvenlik kameralarına net bir şekilde takıldı. Aile üyelerinden Laor Siri, korku dolu anlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Annemiz koltukta uyuyordu ve hayvan bir anda içeri daldı. Annemiz yaşlı olduğu için biraz zor hareket etti, kertenkelenin ona zarar vermemesi nedeniyle mutluyuz" dedi.

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