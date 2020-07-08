Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı
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Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam gözaltına alındı.

Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı
08.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:48

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı araştırmada, B.B.'yi (64) takibe aldı. Şahsın bahçesinde ekili vaziyette 260 kök kenevir ile kurutulmuş 11 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konurken, B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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