Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
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Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
16.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:58

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde E.Ç. (50) isimli şahsın evinin bahçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama izninin ardından söz konusu şahsın evinin bahçesinde boyları 30-50 santimetre olan 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Şüpheli E.Ç., '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alınırken, E.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından 17 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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