Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı
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Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı Adana'da, alacak verecek meselesinden evine baskına gelen iki kardeşten ağabeyi öldürüp, diğerini ağır yaralayan zanlı, olayın kazara olduğunu öne sürdü Adana'da, alacak verecek meselesi yüzünden evine baskına gelen iki kardeşten...

Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı

Adana'da, alacak verecek meselesinden evine baskına gelen iki kardeşten ağabeyi öldürüp, diğerini ağır yaralayan zanlı, olayın kazara olduğunu öne sürdü

ADANA - Adana'da, alacak verecek meselesi yüzünden evine baskına gelen iki kardeşten ağabeyi öldürüp, diğerini ağır yaralayan şahıs, olayın kazara olduğunu öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Özdağ ile kardeşi Cahit Özdağ (54), Orhan S.ile araç alıp verme yüzünden sıkıntı yaşadı. Olay günü de bu durumu konuşmak için iki kardeş, Orhan S.'nin evine geldi. Orhan S. ile iki kardeş alacak verecek melesi yüzünden anlaşamayınca kavga çıktı. Kavgada sopa ile Orhan S.'nin kafasına iki kardeş vurdu. Bunun üzerine Orhan S. aldığı bıçakla iki kardeşe birden saldırdı. Orhan S. kardeşleri bıçakla ağır yaraladı. Bu sırada evde bulunan Orhan S'nin arkadaşı Ahmet B. de kapıyı kavga eden 3 şahsın üzerine kilitleyip kaçtı. Daha sonra kavga seslerini duyan vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı da hastaneye kaldırdı. Ancak Cihat Özdağ kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Cahit Özdağ'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenili.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından cinayetle ilgili çalışma başlattı. Polis, zanlı ve iki yaralıyı kilitleyip kaçan Ahmet B. ile zanlı Orhan S.'yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı Orhan S. araç yüzünden aralarında alacak verecek meselesi olduğunu olay günü de evini basıp kendisine saldırdıklarını bu nedenle kazara bıçaklama olduğunu söylediği öğrenildi.

Ahmet B. ise Orhan S.'ye zarar verip kaçmamaları için eve kilitlediğini söylediği öne sürüldü.

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı
Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı
Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı
Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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