Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
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Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

KAYSERİ'de henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan Ziya Ç., polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4'üncü Caddedeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Ziya Ç., kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak ekiplere direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri, ikna olmayan Ziya Ç.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli bölgelerini yaralayan Ziya Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  


Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı
Evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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