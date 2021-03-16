Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı

Sivas'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşılayan şahıs, uzun süre ekiplere zorluk çıkardı.

Sivas'ta saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yaşanan olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi. Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ancak M.T., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı.

POLİS EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı. Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.