Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi
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Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi

29.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:37

Antalya'da anne ve babasına öfkelenen madde bağımlısı şahıs elbise dolabını yaktı. Aile çıkan yangında kuşları ve köpekleriyle birlikte canlarını zor kurtarırken, ev kullanılamaz hale geldi. Öfkeli baba "37 yaşında oğlum bunu yaptı, ben ona bakmak zorunda değilim" diyerek isyan etti.

Yangın, sabah 09.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre, anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı M.D. (37), odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı.

KÖPEKLERİNİ ZOR KURTARDILAR

Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Yoğun dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri sürülen M.D.'nin emekli öğretmen babası Meriç D., oldukça öfkelendi.

Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi

"37 YAŞINDA OĞLUM YAKTI"

Oğluna tepki gösteren Meriç D., "Bakmak zorunda değilim. 37 yaşında oğlum yaktı. Çarşafları, yatakları tutuşturmuş" diyerek gözyaşı döktü.

Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz ise, "Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm" diye konuştu.

Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen M.D.'yi bulmak için çalışma başlattı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi
Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi
Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi
Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi
Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEMA: evlat oda dayı bakmak zorundasın atsan atılmaz satsan satılmaz. Allah yardımcınız olsun
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