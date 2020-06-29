Evini ailesine tahsis etti
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Evini ailesine tahsis etti

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da bulunan iki evini kalabalık ailesine tahsis etti. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Yalıkavak'ta ev kiraladı.

Evini ailesine tahsis etti
29.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:55

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum'da iki evi olmasına rağmen Yalıkavak'taki bir taş evi kiralaması şaşkınlık yaratmıştı. Oyuncunun bu kararı ailesi için aldığı ortaya çıktı. Pandemi sürecinde aylarca dışarı çıkmayan ailesini Bodrum'da ağırlayan Tatlıtuğ, evlerini onlara tahsis etti. Oyuncu, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte kiraladığı eve geçti.

Kaynak: Snob Magazin

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