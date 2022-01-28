Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (2) - Haberler
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Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı, Levent Kızılaslan - Güncel
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Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSakarya'nın Akyazı ilçesinde, evine hırsızlık için girdiği Erdem Özdemir'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından hastaneye götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evine hırsızlık için girdiği Erdem Özdemir'i öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından hastaneye götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Çelik yelek giydirilen Ö.K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bisikletle eşyaları taşıyan A.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Erdem Özdemir, Sakarya, Akyazı, Güncel, Haber

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