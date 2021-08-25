Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi
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Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi

Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü Ethem Reçber (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, tadilat yaptıkları yayla evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden okul müdürü Ethem Reçber (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tosya'daki Ortalıca İlkokulu Müdürü Ethem Reçber, dün akşam Çukurhan Yaylası'nda evinde tadilat yapmak için akrabaları Hasan Uslu ve İlhan Uslu ile birlikte çatıya çıktı. Bu sırada çatı çöktü. Molozların altında kalan Ethem Reçber hayatını kaybetti, Hasan Uslu ile İlhan Uslu ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Reçber'in cenazesi, bugün öğlende Ortalıca köyünde Tosya İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Belen Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Reçber'in ailesi ve yakınları ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci ve öğrencileri katıldı.


Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi
Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi
Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan

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Evindeki tadilat sırasında çatının çökmesi sonucu ölen okul müdürü toprağa verildi - Haberler
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