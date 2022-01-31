Evinde uyuşturucu maddeler ve 25 kök Hint keneviri ile yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan İ.Ö., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde uyuşturucu maddeler ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ö.'nün, Gündüz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından ev ve çevresinde yapılan aramalarda; 381 gram kubar esrar, 198 gram kenevir tohumu, 25 kök Hint keneviri, 136 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin euro ve 150 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. İ.Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.