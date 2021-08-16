Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi
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Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi

Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Ata Demirer, evinde talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Hasta yatağından fotoğraf paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, bileğinden operasyon geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan başarılı oyuncu Ata Demirel, evinde düştü. Ayak bileği zarar gören Demirer, apar topar kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdi.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ, GAYET İYİYİM"

Kaza haberini ve sağlık durumunu 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından veren oyuncu, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.

"FİLMİMİZ SETİNİ İLERİ TARİHE ERTELEDİK"

Yeni filmi Bursa Bülbülü için sete çıkmaya hazırlanan oyuncu, talihsiz kazadan sonra çekimleri ertelemek zorunda kaldığını da söyledi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi

SEVENLERİNDEN YORUM YAĞDI

Ata Demirer'in paylaşımını göre Yetka Kopan, Serra Yılmaz, Koray Avcı ve Ebru Cündübeyoğlu başta olmak üzere birçok seveninden "Geçmiş olsun" yorumları yağdı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi - Haberler Magazin
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