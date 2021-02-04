Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

BURSA 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde tadilat yapan İbrahim Topuz (50), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Orta Mahalle, Eski Bursa Caddesi'ndeki 2 katlı bir evde yaşandı. Evin terasında tadilat yapan İbrahim Topuz, metal profilleri, ip bağlayarak terasa çıkarmak istedi. Topuz, bu sırada evin yanında bulunan yüksek volt elektrik tellerine profilin çarpması sonucu akıma kapıldı.Topuz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Topuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN