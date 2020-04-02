Evinde spora devam Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncu eşi Cüneyt Mete ile birlikte Ankara'daki evine kapanan ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, formunu korumak için sporunu evde devam ediyor..







Bu arada evde kalmanın çok önemli bir tedbir olduğu şu günlerde ünlülerin instagram canlı yayınlarına oyuncu Şeyma Korkmaz'da katıldı. Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz Ankara'nın en ünlü pilates eğitmeni Burcu Diker ile instagram üzerinden canlı yayınla takipçileriyle birlikte home pilates yaptı. "Evde Kal Türkiye" sloganıyla takipçileriyle pilates yapan Şeyma Korkmaz'ın canlı yayınını 120.000 kişi izledi.



