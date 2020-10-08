Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

08.10.2020 05:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 05:40
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın nasıl olduğunu sorduğunda ise, giriş katta oturan yabancı uyruklu kişi, kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi. 

 

Olay saat 02: 00 sıralarında Bülbül Mahallesi Boyacı Adem Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan ismi öğrenilemeyen Filistin uyruklu bir kişi iddiaya göre, evde oturduğu sırada ayağından vuruldu. "KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı, iddiaya göre polis ekiplerinin nasıl vuruldun şeklindeki sorusuna, "Evde oturuyordum. Kurşunun nereden geldiğini anlamadım" dediği öğrenildi.  HASTANEYE KALDIRILDISağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. 

Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 05:40:52. #1.15#
title