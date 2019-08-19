Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

19.08.2019 16:46
Evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yakınları tarafından evinde yerde haraketsiz yatarken bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yanaşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanaşoğlu'nun evindeki merdivenden düşmüş olabileceği belirtildi.
Yanaşoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydiler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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