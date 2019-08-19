19.08.2019 16:46

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yakınları tarafından evinde yerde haraketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yanaşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanaşoğlu'nun evindeki merdivenden düşmüş olabileceği belirtildi.

Yanaşoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydiler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA