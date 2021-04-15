Evinde ölü bulundu
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Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Celal Sayın (79) evinde ölü bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Celal Sayın (79) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, ziyaretine geldikleri Celal Sayın'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sayın'ın öldüğü belirlendi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Celal Sayın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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