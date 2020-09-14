Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Çakır'ın komşusunun Müge Anlı'ya gönderdiği kayıtta genç kızın yardım çığlıkları canlı yayındaki anne ve babasını gözyaşlarına boğdu. Kızın yardım çığlıkları karşısında donup kalan Anlı, kaydı yarıda kestirdi.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü incelemeye başladı. Eski sevgilisi Ümitcan Çakır tarafından şiddet gördüğü görüntüleriyle konuşulan Çakır'ın bu sefer de darp edildiği anlarda çekildiği iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı.

BABANIN FERYADI YÜREK YAKTI

Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun'un komşuları olduğu belirtilen bir kişinin aldığı ses kaydında, Aleyna'nın çığlıkları duyuluyor. Aleyna'nın çığlıklarını duyan baba Çakır'ın, kızının fotoğrafına dokunarak "Seni duymuyorlar. Bunu duymuyor mu devlet büyükleri. Elinizi niye uzatmıyorsunuz" demesi ve gözyaşlarına boğulması ise izleyenlerin derinden sarstı. Acılı anne ise "Kızımı ne hale getirmişler" diyerek hüngür hüngür ağladı.

2 KERE SERBEST KALDI

Komşunun daha önce polise şikayette bulunduğu ve polisin 2 kere Ümitcan Uygun'u gözaltına aldığı ve serbest bıraktığı ortaya çıktı. Yaşlı kadın bunun üzerine ses kaydı aldığını ancak polisin "izinsiz ses kaydı alamazsınız, yaptığınız suç" dediğini ifade etti.

Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etti.