Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

09.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:37

Bursa'da sokakta suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da sokakta suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taciri evindeki maddelerin kendine ait olduğunu polise itiraf etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü S.Ö.S Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat çalışmaları neticesinden B.A. (37) ve F.K. (27) isimli şahısları takibe aldı. Görükle Mahallesi Şen Sokak girişinde B.A.'nın üzerinde alüminyum folyoya sarılı 5 çıkı metamfetamin, 3,40 gram uyuşturucu selvia maddesi ve bin TL nakit para ile suçüstü yakalandı. Yanındaki F.K.'nin de üzerinden 2,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonu derinleştiren polisler, B.A.'nın Görükle Şen Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232,64 gram selvia maddesi, 12 çıkı satışa hazır 61 gram metamfetamin ile 1 adet zippo çakmak görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu çıkılamakta kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli F.K hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı. Diğer şüpheli B.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. B.A. isimli şüphelinin evinde bulunan maddeleri kendisinin olduğunu da polislere itiraf ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı
Bursa'da uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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