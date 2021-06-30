BURDUR EVİNDE DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAMADI, KOMŞUSU SAYESİNDE KURTARILDI

BURDUR'da, yalnız yaşadığı evinde düştüğü yerden kalkamayan Hidayet Gürcan (77), telefonla ulaşamayınca endişelenen komşusunun polis çağırması sonucu içeri girilerek, kurtarıldı.

BURDUR'da, yalnız yaşadığı evinde düştüğü yerden kalkamayan Hidayet Gürcan (77), telefonla ulaşamayınca endişelenen komşusunun polis çağırması sonucu içeri girilerek, kurtarıldı.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi 8'inci Sokakt'aki müstakil evinde yalnız yaşayan Hidayet Gürcan'ı telefonlara arayan ve ulaşamayan komşusu Muhammet Bozkurt, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı çaldığında, Hidayet Gürcan da içeriden düşerek, mahsur kaldığını ve kapıya ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine çağrılan çilingirle Gürcan'ın evinin kapısı açılarak, içeri girildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gürcan tedbir amaçlı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Komşu Muhammet Bozkurt ise Kendisine ulaşamayınca polise haber verdik. Onlar da geldi sağ olsun, yardımcı oldular dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı