Evinde Covid tedavisi görenlere Büyükşehir'den yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, karantinada olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yandan depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışırken diğer yandan da korona virüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle karantinadaki vatandaşlara yemek dağıtmaya başladı. Uygulamaya dün Bayraklı ve Bornova'da sessiz sedasız geçildi. Bu iki ilçede Covid-19 hastası 600 kişiye dün sıcak yemek dağıtıldı. Hastalar İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tespit ediliyor. Tespit edilen hastalar arasında talepte bulunanlara İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Grand Plaza'ya ait ekipler yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor. Taleplere göre yemek dağıtımı diğer ilçelerde de sürecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı