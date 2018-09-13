Evinde Beslediği İlginç Örümcekleri Kolunda Gezdiren Kadın, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Evinde altın küre örümcekleri besleyen bir kadın, evcil örümceklerini kolunda gezdirdi ve o anları kamerayla kaydetti. Görenleri hayrete düşüren o anlar sosyal medyada ilgileri üzerine topladı.

JAPONYA, ÇİN, PAPUA VE AVUSTRALYA'DA VARLIĞINI GÖSTERİYOR

1793 yılında, Danimarkalı doğa bilimci Christian Fabricius tarafından tanımlanan altın küre örümceği Japonya, Çin, Papua ve Avustralya'da kendilerini gösteriyor. Evinde bu örümcekleri besleyen kadının, evcil örümceklerini kolunda gezdirdiği anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.