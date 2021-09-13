Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan ev yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan ev yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yamalak Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Önderoğlu'na ait evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

 Plajda kalbi duran Boşnak turisti şans eseri orada bulunan İl Sağlık Müdürü kurtardı

Plajda kalbi duran Boşnak turisti şans eseri orada bulunan İl Sağlık Müdürü kurtardı

 İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Halil İbrahim Dervişoğlu
Magazin Yeşim Salkım
Spor Okan Buruk
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Necip Fazıl Kısakürek Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 09:54:28. #1.12#