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EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Haberler | Güncel
EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

Faizsiz konut ve taşıt edindirme platformu olarak bilinen 35 tasarruf finansman şirketinden 21'i, geçtiğimiz temmuz ayında, maddi açıdan gerekli çalışma şartlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından tasfiye edilerek TMSF'ye (Tasarruf...

Faizsiz Konut ve taşıt edindirme platformu olarak bilinen 35 tasarruf finansman şirketinden 21'i, geçtiğimiz temmuz ayında, maddi açıdan gerekli çalışma şartlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından tasfiye edilerek TMSF'ye ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ) devredildi. Şirketlerin tasfiyesiyle birlikte halk arasında 'Evim' olarak bilinen bu şirketlere para yatıran on binlerce kişi mağdur oldu.

Tüm çabalarına rağmen kaybettikleri paraları tazmin edemeyen mağdurlar tarafından kurulan 'Evim Mağdurları Platformu' üyesi bir grup, Şişli Demokrasi Parkı'nda 13.00'de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.  Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen platform adına yapılan açıklamada 'Düzenlemenin üzerinden aylar geçti ve biz helal rızkına, haram olan faiz illetini katmak istemeyen, kendi değerlerine sahip çıkmak için uğraşan, çoluk çocuğuna helal lokma ile bir şeyler vermek derdinde olan vatandaşlar düşünülmeden, devlet yönetimi tarafından yapılan bu faizsiz finans sistemi düzenlemesi ile mağdur edilmiş olduk. Devletimizden beklentimiz, bizleri BDDK VE TMSF'nin insafına bırakıp alın terimizin; helal lokmamızın yok edilmesine göz yummasın. Kurumlara, insan hak ve onurunun korunması hususunda verilecek her türlü talimat tasfiye sürecini yöneten ve bizim mağduriyetimize göz yuman BDDK ve TMSF üzerinde olumlu etki yapacağı kanaatindeyiz' denildi.

Evim Mağdurları Platformuna destek olmak amacıyla basın açıklamasına katılan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Yaklaşık bir buçuk yıl önce, bu konuda, kamu otoritesinin devreye girmesini istedik. Daha çok mağdur oluşmasın diye. Mantar gibi bu tür firmalar ortaya çıkıyordu. Bu insanlarında önemli bölümü inançlı. Faize bulaşmadan, ev araba sahibi olurum küçük birikimlerimle diye ellerindeki toplu paraları yatırdılar. Bu inançlı insanları cezbetmek için kendileri bazı toplantılar yaptılar. Muhafazakarları cezbedecek her türlü şeyi yaptılar. Şimdi bu insanlar BDDK tarafından faaliyetten men edilen şirketlerin mağdur" diye konuştu.

Mağdurlardan Turhan Uslu "1 milyona girmiştim. 400 bin liraya yakın ödeme yaptım. Bundan dolayı mağduruz. 3 senedir kısım kısım paralarımızı vererek yani aylık 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira vererek bu şekilde birikti bu paralar. Şu an karşımızda muhatap göremiyoruz" dedi.

Aysel Aydıner adlı mağdur ise şunları söyledi: Biz 'Tosuncuk' değiliz. Bize tosuncukla yürümesinler. Kripto değiliz, bire beş katan değiliz. Bize onunla gelmesinler. 'Sizi mağdur edeceklerdi', Biz sizin haklarınızı koruduk'. Bizi mağdur eden TMSF, devlet, hükümet hiç fark etmiyor. 2 Temmuzdan beri çıkar bir açıklama yaparlardı. Biz çabalarımızla bir umut bekliyoruz. Şirket çıktı açıklama yaptı. Bunun üstüne biz açıklamayı onlardan bekliyoruz.

- İstanbul

EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: EVİM MAĞDURLARI PLATFORMU ÜYELERİ ŞİŞLİ DEMOKRASİ PARKI'NDA EYLEM YAPT - Haberler
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