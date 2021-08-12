Evi yanan aileye yardım eli uzandı
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Evi yanan aileye yardım eli uzandı

Evi yanan aileye yardım eli uzandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında evi küle dönerek geçtiğimiz günlerde Kdz. Ereğli'ye yerleşen Koçdemir ailesine Kdz. Ereğli Belediyesinden yardım eli uzandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında evi küle dönerek geçtiğimiz günlerde Kdz. Ereğli'ye yerleşen Koçdemir ailesine Kdz. Ereğli Belediyesinden yardım eli uzandı.

Kdz. Ereğlili Bedia Koçdemir, yaklaşık 1 ay önce çocuklarının geleceği için Antalya'nın Manavgat ilçesine taşındı. İki çocuğu Elçin (15) ve Yiğitcan (9) ile yeni bir hayat kurmak isteyen Bedia Koçdemir'in, Evrenseki Mahallesi'nde tuttuğu evi geçtiğimiz haftalarda meydana gelen orman yangınları sonrası küle döndü. Çaresiz kalan aile birkaç gün sonra memleketi olan Kdz. Ereğli'ye döndü. İlçede boş bir daire tutan Koçdemir ailesi eşyasız ve geliri olmadığı için zor günler yaşarken, ilçede yaşayan hayırseverlerin yardımı ile eşyaları tamamlandı. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından erzak desteğinde bulunulan ailenin eşyaları da eve yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manavgat yangını sırasında evi, eşyaları yanan ve memleketine dönen Ereğlili aileye, 'Evinize hoş geldiniz, yalnız değilsiniz' diyoruz. Ereğli'de yeniden hayat kuran ailenin, hayırseverlerin desteğiyle eşyaları tamamlandı. Belediye ekipleri bu eşyaları taşıdı, yerleştirdi. Aileyi yardım listemize aldık ve erzak desteğinde bulunduk. Her zaman yanlarında olacağız."

Yardımlar karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Bedia Koçdemir ise destek veren herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Evi yanan aileye yardım eli uzandı
Evi yanan aileye yardım eli uzandı
Evi yanan aileye yardım eli uzandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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