Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki Taşköprü'yü ziyaret etti - Haberler
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Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki Taşköprü'yü ziyaret etti

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki Taşköprü'yü ziyaret etti

Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

KASTAMONU (AA) - Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk olan Nasuh Mahruki, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Profesyonel dağcı Nasuh Mahruki, sarımsağıyla ünlü Taşköprü ilçesini ziyaret ederek, Pompeipolis Antik kenti ve Tarihi Kent Müzesi'ni gezdi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı da ziyaret eden Mahruki'ye, ilçenin turizm alanındaki çalışmaları ve projeler ile ilgili bilgil verildi.

Çatal, "Nasuh Mahruki ve Syka Tour misafirlerimizi Taşköprü ilçemizde ağırlamaktan oldukça mutluyuz. İlçemiz Pompeipolis ve Tarihi Kent Müzemizi ziyaret ederek, ilçemizden hayranlıkla ayrıldılar. İlçemizin turizmi hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.

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AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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