Eve girerken patlamaya yakalanmışlar (3)
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Eve girerken patlamaya yakalanmışlar (3)

Eve girerken patlamaya yakalanmışlar (3)
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesinde meydana gelen patlamada yaralanan iki kişinin, evlerine girecekleri sırada patlamaya yakalandıkları öğrenildi.

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesinde meydana gelen patlamada yaralanan iki kişinin, evlerine girecekleri sırada patlamaya yakalandıkları öğrenildi. 2 yaralıdan Ayhan Pehlivan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Avcılar'da dün akşam saat 21.00 sıralarında 3 katlı ayakkabı imalathanesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Ayhan Pehlivan ve eşi Fikriye Pehlivan'nın binaya girdikleri sırada patlamaya yakalandıkları öğrenildi. Patlamanın etkisiyle sokağa savrulan Pehlivan çiftinin çocukları 17 yaşındaki Nilay ve 12 yaşındaki Miraç Pehlivan'ın ise patlama sonrası sokağa çıktıkları öğrenildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayhan Pehlivan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi Fikriye Pehlivan ise Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayhan Pehlivan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Nilay Pehlivan ve Miraç Pehlivan da tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

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