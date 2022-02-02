Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2) - Haberler
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Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı, Yeliz Alagöz - Güncel
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Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

MUHTAR KONUŞTUZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi 3 çocuk annesi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (DHA) - MUHTAR KONUŞTU

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi 3 çocuk annesi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk, çok üzün olduklarını belirterek, "Vatandaş alkollü gelmiş eve. Eşi de tekrar dışarı çıkmaması için arabasının lastiklerini indirmiş. O sırada o evine girmiş. Ondan sonrası meçhul. Bildiklerimiz bunlar, üzgünüz. Soruşturma devam ediyor" dedi.Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),


Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

Eve alkollü gelen koca, çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çaycuma, Muhtar, Güncel, Haber

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