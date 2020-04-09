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Özlem Deniz, Koronavirüs, Antalya, Güncel

Evden palyaço yayını

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan 'Palyaço Holey' lakabıyla tanınan Özlem Deniz, 12 yaşındaki oğlu Deniz Direkçi ile birlikte evde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

09.04.2020 07:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 07:58
Evden palyaço yayını

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan 'Palyaço Holey' lakabıyla tanınan Özlem Deniz, 12 yaşındaki oğlu Deniz Direkçi ile birlikte evde sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uyup evlerine kapanan sanatçılar, çeşitli aktivitelerle sosyal medya üzerinden takipçilerini eğlendiriyor. Antalya'da 'Palyaço Holey' lakabıyla ünlenen, özel günlerin, eğlence mekanlarının, davetlerin aranılan ismi olan Özlem Deniz de oğlu Deniz Direkçi ile birlikte evlerinde canlı performans sergiliyor. İkili, sosyal medya üzerinden canlı yayınla çocuk takipçilerini eğlendiriyor, neşelendirip, güldürüyor. Özlem Deniz, "Geçirdiğimiz şu zor günlerde koronavirüsten korunmak için evlerine kapanan çocuklarımızı oğlum ile birlikte eğlendirme, streslerini attırma çabası gösteriyoruz" dedi. Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey çocuklarımız için diyoruz. Her sabah uyanır uyanmaz önce kahvaltımızı yapıyoruz, sonra da palyaço kıyafetlerimizi giyip onlar için mini yarışmalar düzenliyor, yüz boyaması yapıyoruz, balon şişirip şekillendiriyoruz, mini diskomuzda müzik eşliğinde dans ediyoruz, birbirimize şakalar yapıyoruz. Evdeki etkinliklerimizi sosyal medyada ya canlı yayın yapıyoruz ya da videoya çekip paylaşıyoruz. Çocuklarımızdan, gençlerimizden, ailelerinden sayısız beğeni ve olumlu yorumlar, teşekkürler alıyoruz."


Kaynak: DHA

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