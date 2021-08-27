Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki bir çocuğun kaybolması üzerine kardeşleri, cankurtaranlara "Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz" diyerek haber verdi. Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda çocuk, kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında bulundu. Ancak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde evlerinden kaçarak denize geldikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek "Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz" diyerek yardım istedi. Cankurtaran ekipleri ilk olarak kulelere anons yaparak karada arama çalışması yaptı.

EKİPLER KIYIYA METRELERCE UZAKLIKTA SUYUN ALTINDA BULDU

Ardından üç çocuğun gösterdiği bölgede jetski ile suda arama yapan ekipler, 12 yaşındaki Muhammed Aydın'ı kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında buldu. Kıyıya çıkartılan çocuğa ilk müdahale cankurtaran ekiplerince yapıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı