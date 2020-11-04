Evden kaçan kızına 'Ne olursun geri dön' diye seslendi

ESKİŞEHİR'de lise 2'nci sınıf öğrencisi Nebahat Biçer (15), geçen hafta evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

ESKİŞEHİR'de lise 2'nci sınıf öğrencisi Nebahat Biçer (15), geçen hafta evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Halil ve Nariye Biçer çifti, kızlarının bulunması için polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da fotoğraflarını paylaşarak, yardım istedi. Anne Nariye Biçer, "Kızım ne olursun eve geri dön. Başka hiçbir şey istemiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'nde Halil ve Nariye Biçer çiftinin 3 çocuğundan biri olan lise 2'nci sınıf öğrencisi Nebahat Biçer, 27 Ekim gecesi evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Biçer çifti, aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Sosyal medyada kızlarının fotoğraflarını da paylaşan çift, yardım istedi. Polis, Nebahat'i bulmak için çalışma başlattı.

'KIZIM NE OLURSUN EVE DÖN'

Kızının gece kendileri uyuduktan sonra evden ayrıldığını anlatan anne Biçer, "Geçen hafta gece yarısına kadar evde beraberdik. Biz uyuduktan sonra evden ayrılmış. Daha önce de evden ayrılmıştı ama aynı gün akşam bulmuştuk. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Birkaç arkadaşının isimlerini ve telefon numaralarını verdim. O arkadaşları, '7 aydır biz görüşmüyoruz, haberimiz yok' dediler. Şu anda da kızımdan hiçbir ses seda yok. Telefonu kapalı, kendisine ulaşamıyoruz. Sosyal medyadan da paylaşımda bulunduk. Çok sayıda ihbar geliyor. Kızım ne olursun eve geri dön. Başka hiçbir şey istemiyorum. Duyanların, görenlerin eve getirmesini ya da bize bilgi vermesini istiyorum" diye konuştu. Baba Halil Biçer ise sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafların ardından gelen ihbarı değerlendirerek, sokaklarda kızını arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN