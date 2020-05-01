Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi
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Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi
01.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:18

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Tokat'ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Antalya'da ikamet eden Derya Yelden, seyahat yasağı nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde ikamet eden annesinin doğum günü kutlamaya gelemedi. Yelden, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e sosyal medya hesaplarından ulaşarak annesine doğum günü yapılmasını istedi. Başkan Bekler'in talimatı ile belediye zabıta ekipleri genç kadının isteğini gerçekleştirdi. Ray Mahallesinde ikamet eden yaşlı kadına zabıta ekipleri tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Pasta sürprizi ile karşılaşan yaşlı kadın yaşadığı sevinci dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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