Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?
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Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?

Dış görünüşümüzü belki de en önemli unsuru olan saçlarımız, doğru bakım yöntemleri uygulanarak canlı ve sağlıklı kalabilirler. Saçların ışıltısını ve canlılığını korumak için doğal çözümlere ihtiyacımız var. Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri ile kolayca saçlarınızı canlı hale getirebilirsiniz.

Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?
15.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:02

Evde uygulayabileceğiniz doğal saç maskeleri ile saçlar daha sağlıklı ve gür olacaklar. İşte evde yapabileceğiniz tamamen doğal saç maskeleri.

1. KIRIK VE YIPRANMIŞ SAÇLARA ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet yumurta bir kâse içerisinde iyice çırpılır. Karışım kıvamlı hale gelince saça sürülür.Bone yardımıyla saç sarıldıktan sonra 15 dakika beklenir.Bekleme süresinden sonra saç ılık su ile yıkanarak temizlenir.

Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?

2. KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN LİMON VE SİRKE MASKESİ

Kepekli saçlardan şikayetçi olanlar için limon ve sirke uygulaması ideal bir çözümdür. Bu maskeyi yapmak için 2 çorba kaşığı limon suyuna, sirkeye ve 4 su bardağı suya ihtiyaç var.4 su bardağı su ve 2 çorba kaşığı limon suyu ve sirke karıştırılıp ılıtılır. Bu karışım hazırlandıktan sonra saç yıkanır ve hazırda bekleyen karşım ile saç durulanır.

Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?

3.CANSIZ SAÇLAR İÇİN AVOKADO VE BAL MASKESİ

1 adet orta boy avokado ve 2 yemek kaşığı baş bir kasede karıştırılır. Eğer saçalarda kırık varsa karışıma bir miktar zeytinyağı eklenebilir. Karışımı hazırlandıktan sonra saça sürülerek uygulanır. 20-30 beklemeden sonra saç yıkanır.

Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?

4. KURU SAÇLAR İÇİN MAYONEZ VE BAL MASKESİ

1 yemek kaşığı bal ve dört yemek kaşığı mayonez bir kasede güzelce karıştırılır. Kıvama gelen karışım saça sürülür. Maskenin saça tam olarak yayılmasını sağlamak için bir tarak yardımıyla saç taranarak maske yayılır. 5 dakika beklemeden sonra saç yıkanır.

5. SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN VİTAMİN MASKESİ

İki yemek kaşığı çam terebentin, bir ampul A vitamini, iki yemek kaşığı çörekotu yağı bir kase içinde kıvama gelinceye karıştırılır. Kıvama gelen karışım, saç köklerine nüfuz ettirilerek saça sürülür. Saç havlu ile sarılıp 2 saat beklenir. 2 sat sonra saç yıkanır.

Evde yapılabilecek doğal saç maskeleri nelerdir?

6. YAĞLI SAÇLAR İÇİN YOĞURT VE YUMURTA

Saçlarının çok hızlı yağlanmasından şikâyetçi olanlar için ideal bir maske olan yoğurt yumurta maskesi için 50 gr. Yoğurt ve bir adet yumurta gereklidir. Malzemeler karıştırıldıktan sonra karıştırılır ve karışım hazırlanır. Saça sürülen maske 5 dakika bekledikten sonra yıkanır.

7. SAÇ UZATMAK İÇİN HAVUÇ VE YUMURTA MASKESİ

3 bardak su bir tencerede kaynatılır, 2 adet havuç rendelenip kaynayan suya eklenir. Sonra karışım süzülür, 1 adet yumurta ile süzülen karışım karıştırılır. Karışım 1 saat bekletildikten sonra saça uygulanır. Sonra saç yıkanır.

Saç sağlığınız için: Düzenli ve dengeli beslenmek saç sağlığını korumak için önemlidir. Yeteli miktarda su içmek ve stresten uzak durmak da saç sağlığına direkt olarak etki eden unsurlardır. Saçın matlaşmasını engellemek için saç diplerine masaj yaparak ılık suyla yıkamak gerekir. Saçınızı tanımalı ve saç türüne göre şampuan tercihi yapmalısınız.

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