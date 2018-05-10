Evde Uyuyakalan Çocuğun Ailesi Büyük Panik Yaşadı

Gaziantep'te evde uyuyakalan çocuk, ailesine büyük korku yaşattı.

Olay, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Anne Neriman Çelik, esnaf olan eşi Mehmet Ali Çelik'in yanına gitmek için evden çıktı. Evde yalnız kalan 4 yaşındaki Yusuf Çelik, annesinin evden çıkmasının ardından kapıyı kilitleyip uykuya daldı. Neriman Çelik eve döndüğünde kapıyı açamadı. Neriman Çelik, uzun süre zile basmasına rağmen çocuğu kapıyı açmayınca eşi Mehmet Ali Çelik'e haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti. Balkon kapısından eve giren ekipler, çocuğu uyur vaziyette buldu. Büyük panik ve korku yaşayan aile, çocuklarına bir şey olmadığını görünce rahat nefes aldı - GAZİANTEP