"Evde Tek Başına" filminin çekildiği evde kalmanın fiyatı 25 dolar - Haberler
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"Evde Tek Başına" filminin çekildiği evde kalmanın fiyatı 25 dolar

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

"Evde Tek Başına" (Home Alone) filminin çekildiği ev, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb aracılığıyla rezervasyona açıldı ve evde gecelik konaklama fiyatı 25 dolar olarak belirlendi.

"Evde Tek Başına" (Home Alone) filminin çekildiği ev, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb aracılığıyla rezervasyona açıldı ve evde gecelik konaklama fiyatı 25 Dolar olarak belirlendi.

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan filmdeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak.

Klasik tatil filminde gösterilen Chicago bölgesindeki evde sadece bir gecelik konaklama 25 dolar olarak belirlendi.

Evin misafirleri filmin ikonik sahnelerinde olduğu gibi televizyon izlerken bir şeyler yiyebilecek ve Kevin'in tıraş losyonundan kullanabilecek.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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